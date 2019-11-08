Fenerbahçe - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Geçen hafta Kayserispor'a yenilen ve liderliği elinin tersiyle iten Sarı Kanarya bu sefer şansını tepmek istemiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA: 2-1

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 6' ve 44' Muriç (Penaltılar) (Fenerbahçe) 37' Khalili (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: 45' Karim Hafez (Kasımpaşa)

VAR'la penaltı

43. dakikada Luiz Gustavo, kafa vuruşu sonrasında elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ali Palabıyık, VAR'a gittikten sonra penaltı kararını verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriç

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, dev bir hamleyle dikkat çekti. Warner Bros'un dünyaca ünlü karakterleri Superman ve Batman ürünleri Feneriumlar'da satışa çıkarıldı.

Özel yapım tişörtler, hırkalar ve süeterler dün itibariyle taraftarlara sunuldu. Öte yandan, Fenerium'un sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımda futbolcuların ürünleri giymesi ve özel hareketler yapması oldukça beğeni topladı.

Muriç'e milli davet

Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın milli takımına davet aldı. Kosova'nın EURO 2020 elemelerinde 14 Kasım'da Çekya ve 17 Kasım'da İngiltere ile yapacağı kritik maçlarda Muriç de yer alacak.

Emre'siz karşılaşma

Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de ilk 11'de Emre Belözoğlu yer almadı. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre, milli maçlar öncesi riske edilmedi.

Maç kadrosunda da bulunmayan tecrübeli orta saha, takımını tribünden destekledi. Emre yerine orta sahada Tolga Ciğerci görev yaptı. Kruse de sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Ersun Yanal'a destek

Sarı-lacivertli tribünler maç öncesinde ve maç başlarken teknik direktör Ersun Yanal'ı unutmadı. Tüm tribünler hep birlikte Ersun Yanal adına tezahürat yaptı.

Başarılı çalıştırıcı da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

'Zor bir lig'

Teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde yayıncı kuruluşa geçen hafta kaçan liderlik şansıyla ilgili değerlendirme yaptı. Ligin henüz erken bir döneminde olduklarına dikkat çeken Yanal, "Zor bir lig yaşıyoruz. Puanların yakınlığı bize bunu gösteriyor. Kırılma maçları çok fazla" dedi.

'Çok şey öğreniyorum'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Murat Sağlam, ilk kez bir lig maçında kadroya girdi. Yedek kulübesinde oturan genç sağ bek, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun kendisi için örnek olduğunu belirtti.

21 yaşındaki futbolcu, "Bu sene fazla forma şansı bulamadım ama takım iyi gidiyor, ben de elimden geleni yapıyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Sıkı çalışacağım, çok çalışacağım ve beklentileri karşılamaya çalışacağım. Luiz gibi oyuncudan, Emre ağabeyden çok şey öğreniyorum" diye konuştu.

Gözler basket maçında

Ülker Stadı'nda taraftarların aklı Ataşehir'deki basketbol maçında kaldı. Aynı saatlerde Fenerbahçe BEKO'nun Euroleague'de Bayern Münih ile oynadığı karşılaşma yakından takip edildi.

Kasımpaşa maçı için Kadıköy'de olan taraftarlar, aynı anda basketbol karşılaşmasını da ihmal etti. Bazı localar ve koridorlarda basketbol maçı televizyonlardan verildi.

Atatürk'e büyük vefa

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, unutulmadı. 10 Kasım'da vefatının 81. yılında özlemle ve hasretle anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Fenerbahçe özel bir pankartla sahaya geldi.

Sarı-lacivertli futbolcular seremoniye, "Sonsuza dek ebediyen kalbimizde" pankartıyla çıktı.

Savunma sıkıntısı

Ersun Yanal ve öğrencileri, Süper Lig'de 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son 6. haftada Galatasaray derbisinde gol yemeyen Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde gol gördü.

Arka arkaya 5 maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, bu sezonki en kötü seriyi yakaladı.

Kayseri'de yok Kadıköy'de VAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde ilk 2 golünü penaltıdan kaydetti. Geçen hafta Kayseri'de 3 penaltısı verilmeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de arka arkaya beyaz noktaya gitti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftada Kasımpaşa maçında gollere penaltıyla gitti. İlk 2 gol penaltıdan geldi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında 1-0 yenilen sarı-lacivertlilerin, 3 tane tartışmalı pozisyonu vardı ve penaltı itirazları yapılmıştı.

Arda Kardeşler, VAR'a bile gitmezken, bu hafta Kadıköy'de tam tersi bir görüntü oldu. İlk önce 6. dakikada Ozan Tufan'ın yerde kaldığı pozisyonda Ali Palabıyık direkt beyaz noktayı işaret etti. Ardından ilk yarı biterken Gustavo'nun kafa vuruşunu elle kesen Sadiku'nun hareketinde VAR'a gidildi.

Hakem Palabıyık özel olarak VAR'dan izledi ve penaltıyı verdi.

Gollere devam

Sarı-lacivertli takımda bu sezon en istikrarlı isimlerden olan Vedat Muriç, 7. kez ağları sarstı. 11 maçın tamamında sahada olan Kosovalı, takımının aynı zamanda en skorer ismi konumunda.

Muriç'İn Kasımpaşa'ya attığı ilk golün de 6. dakikada gelmesi dikkat çekti. Tecrübeli yıldız ayrıca bu sezon ilk penaltı gollerini attı.

Geçen sezon genelinde en golcü oyuncu 6 golle Soldado olmuştu. Muriç henüz 11 haftada bu rakamı aştı.