MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorer HaberleriFenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 izle
08.11.2019 - 19:12 |

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 izle

Fenerbahçe bugün ligin orta sıralarında bulunan takımı Kasımpaşayı ağırlıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için taraftarların heyecanı doruğa çıkarken futboşseverler maçı canlı izlemek istiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 izle

 

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için özellikle sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlı... Sarı Kanarya sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. Kendi evinde sürpriz yaşamak istemeyen sarı-lacivertli kulübin mücadleye hızlı başlaması bekleniyor.

Taraftar takımının performansına şahitlik etmek istiyor ve maçı canlı izlemek istiyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan, tek maç, haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS İZLE

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.

Yusuf Yazıcı'dan anlamlı mesaj!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama!

Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama!

Sporculardan kahraman Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Sporculardan kahraman Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Vedat Muric'e milli davet

Vedat Muric'e milli davet

Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk asıllı oyuncu...

Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk asıllı oyuncu...

Sıradaki Haber