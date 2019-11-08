Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 izle
Fenerbahçe bugün ligin orta sıralarında bulunan takımı Kasımpaşayı ağırlıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için taraftarların heyecanı doruğa çıkarken futboşseverler maçı canlı izlemek istiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için özellikle sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlı... Sarı Kanarya sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. Kendi evinde sürpriz yaşamak istemeyen sarı-lacivertli kulübin mücadleye hızlı başlaması bekleniyor.
Taraftar takımının performansına şahitlik etmek istiyor ve maçı canlı izlemek istiyor.
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FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.