Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 izle

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için özellikle sarı-lacivertli kulüp taraftarı heyecanlı... Sarı Kanarya sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. Kendi evinde sürpriz yaşamak istemeyen sarı-lacivertli kulübin mücadleye hızlı başlaması bekleniyor.

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FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.