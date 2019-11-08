Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Geçen hafta Kayserispor'a yenilen ve liderliği elinin tersiyle iten Sarı Kanarya bu sefer şansını tepmek istemiyor. Sarı-Lacivertli kulubün kendi evinde alacağı beraberlik veya mağlubiyet camiayı zora sokacağa benziyor.

Taraftar bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemezken maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Ciğerci, Moses (Dirar), Ozan, Rodrigues, Muriç

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Sadiku, Mustafa, Hajradinovic, Yusuf, Koita

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Emre Belözoğlu, Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA’DA 3 EKSİK

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak. Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11’ini yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.