Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte bilet fiyatları ve muhtemel 11'ler
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki heyecanla beklenen Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler ve maçın bilet fiyatları...
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 8 Kasım Cuma akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Muriqi , Rodrigues
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
MAÇIN BİLET FİYATLARI
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ 35,00 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL
FENERIUM ÜST I – BLOK 125,00 TL
MARATON ÜST - FENERIUM ÜST H BLOK 140,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 160,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 170,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK 200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 220,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H -BLOK 280,00 TL
FENERIUM ALT AVİS -FENERIUM ALT C- G BLOK 320,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 390,00 TL
MARATON ALT E BLOK 500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 550,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 91,00 TL