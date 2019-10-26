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26.10.2019 - 17:07 |

Fenerbahçe kaybetti, Ferdi kırmızı kart gördü

Fenerbahçe U19 takımının Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Ferdi Kadıoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe kaybetti, Ferdi kırmızı kart gördü

Sarı lacivertli takımda ilk haftalarda forma şansı bulup 1 gol, 1 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu, son haftalarda teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroya alınmıyordu.

U21 liglerinin de kaldırılmasının ardından Fenerbahçe'nin U19 takımında zaman zaman forma şansı şulan Ferdi, Konyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kaybederken genç futbolcu bu karşılaşmada kırmızı kart gördü.

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