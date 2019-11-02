FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'la karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Arda KardeÅŸler yÃ¶netecek.

Son iki haftada aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkÄ±nÄ± 1'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p 17 puanla 2. sÄ±raya yÃ¼kselen sarÄ±-lacivertliler, Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Kayseri'de de sÃ¼rdÃ¼rme peÅŸinde.

Sezona teknik direktÃ¶r Hikmet Karaman'la baÅŸlayan Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra gÃ¶reve gelen Samet Aybaba iki hafta gÃ¶revde kaldÄ±. Yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun'la ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takÄ±m konumunda. Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sÄ±rada yer alÄ±yor.

FenerbahÃ§e'de 4 eksik

FenerbahÃ§e, Kayserispor maÃ§Ä±na 4 futbolcusundan yoksun Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-lacivertlilerde rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± devam eden kaleci Harun Tekin'in yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±klarÄ± bulunan Adil Rami, Nabil Dirar ve Max Kruse, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.

BÃ¼lent Uygun, 2 yÄ±l sonra SÃ¼per Lig'de

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, 2 yÄ±l sonra SÃ¼per Lig'e dÃ¶ndÃ¼.

Son olarak SÃ¼per Lig'de 2017-2018 sezonunun baÅŸÄ±nda OsmanlÄ±spor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Uygun, 5. haftada 17 EylÃ¼l 2017'de oynanan Sivasspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha sonra Katar'da takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran BÃ¼lent Uygun, 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sonra SÃ¼per Lig'deki ilk sÄ±navÄ±nÄ±, futbolculuÄŸu dÃ¶neminde Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸi FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± verecek.

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