Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KRUSE VE RAMİ'YE ÖZEL PROGRAM

Sarı-lacivertlilerde Dirar ve Harun bugün de takımla çalışırken, Kruse ve Rami ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Bu sabahki antrenmanla birlikte Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.