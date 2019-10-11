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11.10.2019 - 14:36 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, kız çocuklarına futbol öğretecek

Sarı-lacivertli kulüp, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihinde bir ilk olarak "kızlar için futbol uygulamasını" hayata geçirdi.

Fenerbahçe, kız çocuklarına futbol öğretecek

Fenerbahçe Kulübü, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihinde bir ilk olarak "kızlar için futbol uygulamasını" hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanarak, "Kulübümüz, ülkemizin aydınlık yarınları için kız çocukları ve kadınlara eşit imkanlar sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun gücü ile kitleleri harekete geçirip farkındalık oluşturmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe Spor Okullarımızın, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihimizde bir ilk olarak kızlar için futbol uygulamasını hayata geçirdiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde verilecek futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarının başvuru yapabileceği kaydedildi.

 

 

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