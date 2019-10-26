Fenerbahçe - Konyaspor: 5-1

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-1 mağlup etti.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada Garry Rodrigues 14. dakikada Zanka, 28. dakikada Ozan Tufan, 79. dakikada Luiz Gustavo 82. dakikada Vedat Muriç attı. Konyaspor'un tek golünü 16. dakikad akendş kalesine Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve lider Alanyaspor ile puan farkını 1'e indirdi. Konyaspor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay; Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali; Ozan Tufan, Gustavo; Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.

SAKAT: Nabil Dirar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can

SAKAT: Hurtado

CEZALI: Serkan Kırıntılı

Maçtan dakikalar

6. dakikada Fenerbahçe gole yakalaştı. Rodrigues'in soldan ceza sahasına girerek kale sahasına çevirdiği topa Muric'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan Emre Belözoğlu'yla yaptığı verkaç sonucunda rakibinden de sıyrılan Rodrigues, yaklaşık 30 metrede çektiği sert şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Korner organizasyonu sonrasında çalımlarla ceza sahasına soldan giren Moses, top kale sahasının içindeki Zanka'ya çıkardı. Müsait durumdaki Zanka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

16. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta gelişen konuk ekip atağında Skubic, topu yerde ceza sahasına gönderdi. Ters bir vuruş yapan Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı: 2-1.

28. dakikada Fenerbahçe 3. golünü attı. Soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını ceza yayının üzerindeki Ozan Tufan'a çıkardı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, topu kalecinin sağından direk dibinden filelere gönderdi: 3-1.

32. dakikada sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Rodrigues, topu ceza sahası içindeki Muric'e çıkardı. Muric'in bekletmeden çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda kazanılan Denizlspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Tolga Ciğerci'nin yerine sakatlığını atlatan Victor Moses'i 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Altay'a teslim eden Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren Yanal, kanatlarda ise sakatlığını atlatan Moses ve Rodrigues'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertliler İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de çift taraflı sporcu fıtığı ameliyatı olan Nabil Dirar, akciğer enfeksiyonuna yakalanan Harun Tekin ve kasık sakatlığı yaşayan Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

MOSES 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Victor Moses, 7 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in ilk haftasında 5-0 kazanılan maçta uyluk yırtığı yaşayan Victor Moses, devam eden 7 Süper Lig maçında forma giyememişti. Nijeryalı futbolcu 68 gün sonra yine bir iç saha maçında Konyaspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı

AYKUT KOCAMAN'DAN 1'İ ZORUNLU, 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında Süper Lig'in 8'inci haftasında iç sahada 2-0 kaybedilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kocaman, geçtiğimiz hafta 20'inci saniyede kırmızı kart gören kaleci Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı, Shengelai'nın yerine ise Mücahit Can Akçay'ı 11'de oynattı.

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can."

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN AYKUT KOCAMAN'A ÇİÇEK

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde eski futbolcusu ve teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek takdim etti.

İttifak Holdig Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu'nde çiçeklerle karşılandı. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, eski efsanevi isimleri Aykut Kocaman'a çiçek takdim etti.