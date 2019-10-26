Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Bu sene şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin özellikle kendi evinde puan kaybetmeye hiç tahammülü yok. Zorlu geçeceği tahmin edilen maçta Konyaspor ise rakibini deplasmanda yenerek orta sıralardan üst sıralara çıkmanın peşinde... Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Ali Şansalan tarafından yönetilecek ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay; Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali; Ozan Tufan, Gustavo; Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.

SAKAT: Nabil Dirar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: (Muhtemel) Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Shengella, Milosevic, Miya

SAKAT: Hurtado

CEZALI: Serkan Kırıntılı

KRUSE’DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’ye Alman futbolcusu Max Kruse’den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada önceki gün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle dünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kruse’nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Alman futbolcunun en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması, Kasım ayında oynanacak milli maçların ardından hazır duruma geleceği bildirildi.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 37. MAÇA ÇIKIYOR

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.