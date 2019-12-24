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24.12.2019 - 20:08 | | DHA

Fenerbahçe Kulübü: VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden "Türkiye Futbol Federasyonu'na açık çağrımızdır" başlığıyla açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp, "Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü: VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı "VAR kayıtları açıklansın" talebine destek verdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın talebine destek verildiği ve ligin ilk haftasından itibaren oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Süper Lig'in 16'ncı haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 

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Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübünün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebinin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz. 

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta 'Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı' çağrısı yapmaktadır. 

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübünün bugün Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1'inci haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."

 

Fenerbahçe Kulübü: VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ediyoruz

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