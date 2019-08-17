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17.08.2019 - 11:40| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe ligde tüm rakiplerine üstün kurdu

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de yer alan ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu - Fenerbahçe, bu sezonki rakipleri içinde en fazla galibiyeti 63 kezle MKE Ankaragücü'ne karşı elde etti.

Fenerbahçe ligde tüm rakiplerine üstün kurdu

2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, başkent temsilcisinin ağlarını 185 kez havalandırdı.

En çok Beşiktaş'a yenildi

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok, 126 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

Lig tarihinde en fazla yenilgiyi 39 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 140 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

 

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