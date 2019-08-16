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16.08.2019 - 13:10

Fenerbahçe, Marcos Rojo transferini bitiriyor

Zanka transferinin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Marcos Rojo'yla ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basınından söz konusu transferle ilgili Sarı Lacivertliler'i heyecanlandıran bir haber geldi.

Stoper bölgesinde yaşanan problemi Zanka transferiyle çözen Fenerbahçe'nin aynı mevkiye bir takviye daha yapması bekleniyordu. Sarı Lacivertliler'in bu doğrultuda Manchester United'dan ayrılması beklenen Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yla ilgilendiği iddia edilirken Ada basınından konuyla ilgili gelen son haberler büyük heyecan yarattı.

The Times gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Everton'a transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcunun United yönetimine öfkeli olduğunu ve kendisi için en iyi ihtimalin Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu yazdı. Gazete, Sarı Lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağını yazdı.

Fenerbahçe, Marcos Rojo transferini bitiriyor

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