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25.07.2019 - 07:28| Fanatik

Fenerbahçe Mert Çetin transferini bitiriyor

Fenerbahçe Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin için girişimlerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Mert Çetin transferini bitiriyor

Sarı-Lacivertli takım Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sportif direktör Damien Comolli başkent ekibi ile 1.90 boyundaki savunmacı için görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Mert Çetin transferini noktalaması bekleniyor.

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