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05.09.2019 - 13:41| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe'de milli takımlarda olan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarda olan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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