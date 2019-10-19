19.10.2019 - 15:57 | | Ä°STANBUL (AA) -
Fenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal YeÅŸilyurt: 0
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, sahasÄ±nda Atlasglobal YeÅŸilyurt'u 3-0 yendi.Â
Â FenerbahÃ§e Opet, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasÄ±nda Atlasglobal YeÅŸilyurt'u 3-0 yendi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim
FenerbahÃ§e Opet: Mhajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m, Eda Erdem DÃ¼ndar, Naz Aydemir Akyol (Melis YÄ±lmaz, Aylin SarÄ±oÄŸlu, Beliz BaÅŸkÄ±r, SÄ±la Ã‡alÄ±ÅŸkan, Damla Ã‡akÄ±roÄŸlu, Ã–zay Kurt Ä°par, Ceren KestirengÃ¶z)
Atlasglobal YeÅŸilyurt: GÃ¶zde Dal, Loana, Derya CebecioÄŸlu, Koolhaas, Buket GÃ¼lÃ¼bay, TuÄŸba ÅženoÄŸlu (AyÃ§a AykaÃ§, Elif Boran, Arzum Tezcan, Derya GÃ¼Ã§, Elisa Tuana KÃ¶se)
Setler: 25-11, 25-17, 25-10
SÃ¼re: 70 dakika (21, 25, 24)
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