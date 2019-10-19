MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolFenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal YeÅŸilyurt: 0
19.10.2019 - 15:57 | | Ä°STANBUL (AA) -

Fenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal YeÅŸilyurt: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, sahasÄ±nda Atlasglobal YeÅŸilyurt'u 3-0 yendi.Â

Fenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal YeÅŸilyurt: 0

Â FenerbahÃ§e Opet, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasÄ±nda Atlasglobal YeÅŸilyurt'u 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

FenerbahÃ§e Opet: Mhajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m, Eda Erdem DÃ¼ndar, Naz Aydemir Akyol (Melis YÄ±lmaz, Aylin SarÄ±oÄŸlu, Beliz BaÅŸkÄ±r, SÄ±la Ã‡alÄ±ÅŸkan, Damla Ã‡akÄ±roÄŸlu, Ã–zay Kurt Ä°par, Ceren KestirengÃ¶z)

Atlasglobal YeÅŸilyurt: GÃ¶zde Dal, Loana, Derya CebecioÄŸlu, Koolhaas, Buket GÃ¼lÃ¼bay, TuÄŸba ÅženoÄŸlu (AyÃ§a AykaÃ§, Elif Boran, Arzum Tezcan, Derya GÃ¼Ã§, Elisa Tuana KÃ¶se)

Setler: 25-11, 25-17, 25-10

SÃ¼re: 70 dakika (21, 25, 24)

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Kolaysa Söyle - Mathias Jattah-Njie Jorgensen
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Frey takÄ±mÄ±nÄ± 1 puandan etti!

Frey takÄ±mÄ±nÄ± 1 puandan etti!

Antalyaspor-GençlerbirliÄŸi (CANLI)

Antalyaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi (CANLI)

HaftanÄ±n MVP'si De Colo!

HaftanÄ±n MVP'si De Colo!

Ajax taraftarÄ±ndan çÄ±lgÄ±n hamle

Ajax taraftarÄ±ndan Ã§Ä±lgÄ±n hamleÂ 

SÄ±radaki Haber