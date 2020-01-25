MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe Opet - Beşiktaş: 3-0
25.01.2020 - 23:30 | | AA

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur Ateş 

Fenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)

Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Su Zent)

 Setler: 25-12, 25-17, 25-8 

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

 

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş: 3-0

Ortega'nın klas golü

    Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

    Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

    Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

    Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

    Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

    Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

    Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

    Sıradaki Haber