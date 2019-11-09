MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybol HaberleriFenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
09.11.2019 - 23:27 | | AA

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Serap Kuka, Akif Altın 

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpay Özay Kurt) 

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Çetin, Ayşe Ünal, Fatma Demir)

Setler: 25-12, 25-15, 25-8 

Süre: 61 dakika (22, 21,18)

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

 Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 0-3 

Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-1 

Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 

Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

    İsmail Kartal: "Oyuncular unutulmayacak bir karakter ortaya koydular"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feghouli: "Yeni oyuncuların oynaması..."

    Feghouli: "Yeni oyuncuların oynaması..."

    Aykut Kocaman: "Fenerbahçe ile devam eden bütün aksiliklerin..."

    Aykut Kocaman: "Fenerbahçe ile devam eden bütün aksiliklerin..."

    Hamza Hamzaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

    Hamza Hamzaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

    İsmail Kartal: "Oyuncular unutulmayacak bir karakter ortaya koydular"

    İsmail Kartal: "Oyuncular unutulmayacak bir karakter ortaya koydular"

    Sıradaki Haber