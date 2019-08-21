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21.08.2019 - 11:11

Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in sözleşmesini uzattı

Yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar’ın bu yıl sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur. 

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar’a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

Skorer Tv Haber Bülteni - 21 Ağustos 2019
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