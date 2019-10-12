Fenerbahçe Opet - Türk Hava YollarÄ±: 3-2
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ± 3-2 yendi.Â
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ± 3-2 yendi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan FenerbahÃ§e Opet, Mihajlovic'in sayÄ±larÄ±yla teknik molaya 12-5 Ã¼stÃ¼n girdi. Kalan kÄ±sÄ±mda rakibinin farkÄ± kapatmasÄ±na izin vermeyen sarÄ±-lacivertliler, seti 25-18 kazandÄ±.Â
MÃ¼sabakanÄ±n ikinci seti karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ataklarla geÃ§ti. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nda Aelbrecht'in sayÄ±larÄ±na FenerbahÃ§e'de Mihajlovic karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve skor 9-9'da eÅŸitlendi. Konuk ekibin basit hatalarÄ± Ã¼zerine FenerbahÃ§e molayÄ± 12-9 Ã¶nde kapattÄ±. Kalan bÃ¶lÃ¼mde Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertliler seti 25-15 kazandÄ± ve durumu 2-0'a getirdi.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sete iyi baÅŸlayan TÃ¼rk Hava Yollar, teknik molayÄ± 12-10 Ã¶nde geÃ§meyi baÅŸardÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, etkili servisler sonucunda seti 25-22 Ã¶nde kapattÄ±.
MaÃ§Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ setine de etkili giren kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar, etkili servisler sonucunda teknik molayÄ± 12-6 Ã¶nde geÃ§ti. Taktik servislerle Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rk Hava YollarÄ±, seti 25-18 kazanarak skoru eÅŸitledi: 2-2.Â
Tie-break setinde rakibine gÃ¶re daha az hata yapan FenerbahÃ§e, seti 15-9, maÃ§Ä± da 3-2 kazandÄ±.
Salon: Burhan Felek VoleybolÂ
Hakemler: Nurper Ã–zbar, Mehmet GÃ¼lÂ
FenerbahÃ§e Opet: Eda Erdem DÃ¼ndar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren KestirengÃ¶z, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m (Aylin SarÄ±oÄŸlu, Melis YÄ±lmaz, Damla Ã‡akÄ±roÄŸlu, Ã–zay Kurt)Â
TÃ¼rk Hava YollarÄ±: Ceylan ArÄ±san, Ã–zge KÄ±rdar KÄ±nasts, Buijs, Ã–zgenur YurtdagÃ¼len, Havlickova, Kingdon (Berin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Åžeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Germen, Nursevil GÃ¶kbudak, Funda Bilgi)Â
Setler: 25-18, 25-15, 22-25, 18-25, 15-9Â
SÃ¼re: 131 dakika (26, 25, 34, 29, 17)