Fenerbahçe otobüsüne hücum ettiler! Galatasaray taraftarı...

Fenerbahçe takımının stada girmek üzere olduğu anda tehlikeli bir durum yaşandı. Yol kenarında bekleyen bazı Galatasaraylı taraftarlar bir anda takım otobüsüne doğru gitti.



Otobüse çok yaklaşan hatta direkt yanına giden sarı-kırmızılı taraftarlar küfürler ve el hareketleriyle sarı-lacivertli kafileyi rahatsız etti. Bunun üzerine hemen çevik kuvvet birimleri oraya giderek, taraftarları sert bir şekilde uzaklaştırdı.

Takım otobüsü stada giriş yapana kadar polisler de yan tarafta yürüdü. Ayrıca trafik sıkışıklığı da otobüsün geç girmesine neden oldu. Takım otobüsü girerken trafik birimleri, yolu açmakta zorlandı. Polisler otobüsün dört bir tarafını sararak hem yürüyüp hem kafileyi korumaya çalıştı. Bu sırada bazı motosikletli taraftarların da takım otobüsünün arkasına takılması polis tarafından engellendi.