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27.11.2019 - 22:08 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Öznur Kablo farklı kazandı: 58-43

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 5'inci hafta maçında konuk ettiği Famila Schioyu 58-43 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo farklı kazandı: 58-43

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maça savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 16-9 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasını bu periyotta da devam ettirdi ve soyunma odasına 36-20 önde girdi. İki ekibin de hücumda sıkıntı yaşadığı periyotta rakibinin sadece 7 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, karar çeyreğine 23 sayı farkla önde girdi: 50-27. Familia Schio, son periyotta farkı eritse de Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 58-43 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Alina Iagupova 15 sayıyla oynarken Elizabeth Williams da 11 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Familia Schio'da ise De Shields 15, Gruda 11 sayıyla mücadele etti.

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