Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak
03.12.2019 - 10:31 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında yarın Fransa temsilcisi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak

Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, lider durumda bulunuyor.

BLMA ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor.

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Göztepe gençleriyle güldü

Göztepe gençleriyle güldü

Sıradaki Haber