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18.12.2019 - 09:43 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında yarın İspanya ekibi Spar Citylift Girona'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya deplasmanında

 

Girona kentindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak. Organizasyonda geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor. 

Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet alabilen İspanyol temsilcisi ise 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor. Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

 

 

  

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