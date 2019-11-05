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05.11.2019 - 11:07 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Öznur Kablo'ya Rus rakip

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dinamo Kursk'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo'ya Rus rakip

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.

 

 

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