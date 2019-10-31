TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, FenerbahÃ§e'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Â

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e'nin Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Tarsus Ä°dmanyurdu ile yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± nedeniyle sarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n, PFDK'ye sevkine karar verildiÄŸi bildirildi.Â

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan GenÃ§lerbirliÄŸi'nin de kurula sevk edildiÄŸi kaydedildi.Â

GÃ¶ztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle PFDK'ye gÃ¶nderildiÄŸi vurgulandÄ±.

Sedat AÄŸÃ§ay ileÂ Olarenwaju Ayobami'nin cezasÄ± onandÄ±

Ã–te yandanÂ TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ futbolcusu Sedat AÄŸÃ§ay ile Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ oyuncusu Olarenwaju Ayobami'nin cezalarÄ±nÄ± onadÄ±.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kurul, Sedat AÄŸÃ§ay ile Ayobami'nin 3'er maÃ§ ve 13'er bin lira para cezasÄ±nÄ± onama kararÄ± aldÄ±.Â

Tahkim Kurulu, Denizlispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin'in 21 gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasÄ±nÄ± da onamayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.