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28.12.2019 - 15:56 |

Fenerbahçe Rize kadrosunu açıkladı! Emre Belözoğlu kafilede...

Fenerbahçe resmi sitesinden Çaykur Rize deplasmanına gidecek kafilesini açıkladı. Kadro sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe Rize kadrosunu açıkladı! Emre Belözoğlu kafilede...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe kadrosunu açıkladı. 

Yanal'la arasında kriz olduğu iddia edilen Emre Belözoğlu da kafileye dahil edilmesi dikkat çekti. 

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu kafilesi şu şekilde:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe Rize kadrosunu açıkladı Emre Belözoğlu kafilede...

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