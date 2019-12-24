Fenerbahçe, Rodriguez ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak adına yaz döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı...

Ezeli rakipleriyle transfer yarışına giren sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Deniz Türüç'ü renklerine katmayı başarmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu'nu yeniden takıma döndüren yönetim, kadroyu Max Kruse, Garry Rodrigues, Zanka, Adil Rami, Altay Bayındır gibi isimlerle güçlendirdi.

SOL BEK TRANSFERİ İLK SIRADA

Sol bek transferi için de uzun uğraşlar veren Kanarya, Roma'nın Sırp yıldıız Aleksandar Kolarov için uzun uğraşlar vermişti. Ancak İtalyan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli istemesi; transferin önünün tıkanmasına neden oldu.

Roma'yı ikna etmek adına adeta İtalya'da kamp kuran sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin inadını bir türlü kıramadı. Harcanılan mesainin karşılığını alamayan Fenerbahçe'de sezona sol beksiz başlandı. Eldeki tek sol bek olan Hasan Ali Kaldırım'ı Audi Cup'ta sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde; teknik direktör Ersun Yanal, Nabil Dirar'dan sol bek yaratmaya çalıştı.

ADAYLAR HEP ÇİZME'DEN...

Faslı yıldız özveriyle oynasa da Kanarya'nın devre arasındaki önceliği sol bek olarak belirlendi. Önce Kolarov ile dirsek temas haline geçen sarı-lacivertliler, ardından Lazio'dan Riza Durmisi'yi gündemine almıştı. Danimarkalı furbolcunun sağlık raporlarında sıkıntıların olması, transferden vazgeçilmesine neden olmuştu. Kolarov ile başladığı sol bek avına Durmisi ile devam edem Kanarya, son olarak da Milan'ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez ile temasa geçmişti. Galatasaray'ın transfer yoklaması çektiği 27 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, Rodriguez'e Çubuklu'yu giydirmek için gerekli adımları atmaya karar verdi.

RODRIGUEZ'DE MUTLU SON!

Asist Analiz'in özel haberine göre İsviçreli oyuncu ve menajerini İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, aranan ve beklenen sol bek transferini sonlandırmış oldu. 27 yaşındaki oyuncu, devre arasından itiberen çubuklu formayı giyecek. Galatasaray da Rodriguez için girişimlerde bulunsa da Fenerbahçe, oyuncuyu ikna edip ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmış oldu.