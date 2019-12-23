Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transferi için yoğun uğraşlar verdiği Muric, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Muric'i almayı başaran Fenerbahçe, bu bölgede hedefi adeta "12"den vurdu.

Vedat Muric, henüz ilk yarı bitmeden rakip fileleri 15 maçta 10 kez havalandırdı. Bu performansıyla Muric, son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla sarı-lacivertlilerin en golcü santrforu olma özelliğini elde etti.

Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı.

Muric, haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında 1 gol daha atarsa 10 golü geçip 17 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirecek ve Pierre van Hooijdonk'tan sonra ilk yarıların en golcü ikinci ismi olacak.

Van Hooijdonk 13 gol atmıştı

Fenerbahçe'de 2000'li yıllarda Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol atan isim olarak Pierre van Hooijdonk ön plana çıkıyor.

Hollandalı eski santrfor, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.

Fenerbahçe, Van Hooijdonk'un 24 golle tamamladığı söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Alex'ten sonra ilk

Vedat Muric, attığı gollerle Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza'nın performansını da anımsattı.

Muric, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol barajını geçen son futbolcu Alex de Souza olmuştu. Alex, 28 golle krallık yaşadığı 2010-2011 sezonunun ilk yarısında rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başarmıştı.

Muric, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında "hat-trick" yaparsa Alex'in bu performansını da geçmiş olacak.

Son 12 sezonun santrfor performansları

Fenerbahçe'de son 12 sezonda ilk yarılar sonunda en fazla gol atan santrforlar şunlar:

2008-2009 - Daniel Güiza 17 maç 4 gol

2009-2010 Daniel Güiza 17 maç 4 gol

2010-2011 Mamadou Niang 14 maç 9 gol

2011-2012 Henri Bienvenu 16 maç 4 gol

2012-2013 Moussa Sow 16 maç 7 gol

2013-2014 Moussa Sow 15 maç 9 gol

2014-2015 Moussa Sow 15 maç 6 gol

2015-2016 Fernandao ve Van Persie 16 maç 6 gol

2016-2017 Moussa Sow 13 maç 7 gol

2017-2018 Roberto Soldado 13 maç 3 gol

2018-2019 Michael Frey 10 maç 3 gol

2019-2010 Vedat Muric 15 maç 10 gol