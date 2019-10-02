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02.10.2019 - 09:53 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, sezonu Madrid deplasmanıyla açıyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

Fenerbahçe, sezonu Madrid deplasmanıyla açıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan sezonda Dörtlü Final'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in yarın forma giymesi beklenmiyor.

Avrupa Ligi'nde 20. randevu

İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan THY Avrupa Ligi'nde 20. randevularına çıkacaklar.

Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.

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