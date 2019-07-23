Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde sona yaklaştı

2015/2016 sezonunun başında Lille'den 7,5 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Simon Kjaer yeniden Kadıköy yolunda...

2 sezon önce kulübüne para kazandırarak 12,5 milyon euroluk bonservisle Sevilla'nın yolunu tutan Kjaer transferinde Fenerbahçe'nin sona geldiği öğrenildi.

30 yaşındaki Danimarkalı geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıkmıştı