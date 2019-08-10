Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Bu akşam saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.