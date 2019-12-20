FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± son 16 derbide sadece 1 yenilgi aldÄ±.

SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda 22 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek sarÄ±-lacivertliler, son 4 yÄ±lda derbilerdeki performansÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.

FenerbahÃ§e, son 4 yÄ±lda Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'la oynadÄ±ÄŸÄ± 16 lig derbisinde 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 yenilgi aldÄ±.

Tek yenilgi BeÅŸiktaÅŸ'a

FenerbahÃ§e, bu sÃ¼reÃ§te ligdeki son derbi yenilgisini BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±.Â SarÄ±-lacivertliler, 27 EylÃ¼l 2015'te AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda konuk olduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ'a 3-2 kaybettikten sonraki 16 maÃ§ iÃ§inde sadece yine siyah-beyazlÄ±lara kaybetti.

FenerbahÃ§e, sÃ¶z konusu 16 maÃ§ iÃ§inde sadece BeÅŸiktaÅŸ'a 25 Åžubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildi.

Son 6 derbi berabere

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 derbi maÃ§ta da sahadan bir puanla ayrÄ±ldÄ±.

SarÄ±-lacivertliler, 25 Åžubat 2018'de BeÅŸiktaÅŸ'a yenildikten sonra Galatasaray'la 4, siyah-beyazlÄ±larla ise 2 kez ligde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu 6 karÅŸÄ±laÅŸmada da taraflar eÅŸitliÄŸi bozamadÄ±.

Galatasaray'a ligde 10 maÃ§tÄ±r yenilmiyor

SarÄ±-lacivertliler, SÃ¼per Lig'de Galatasaray'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 maÃ§Ä± da kaybetmedi.Â FenerbahÃ§e, rakibine son olarak 5 yÄ±l Ã¶nce 18 Ekim 2014'te TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda 2-1 yenilmiÅŸti.

Daha sonraki 10 maÃ§ta sarÄ±-lacivertliler, Galatasaray'a karÅŸÄ± 3 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.