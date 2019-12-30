Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Muriç'in yanına dünya yıldızı

Süper Lig Cemil Usta sezonunda ilk yarının maçlarının tamamlanmasının ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. 4 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde takıma katkı sağlamak isteyen kulüplerden olan Fenerbahçe bu kapsamda çalışmalarına hız kazandırdı. Sol bek ve forvet transferleri konusunda araştırmalarını hızlandıran ve bir iki ismi listesine ekleyen sarı lacivertli takımda sol bek için düşünülen üç isim arasında Ghoulam, Rodriguez, Barisic.

Forvet konusunda Vedat Muriç'e alternatif olabilecek ve aynı zamanda kanatlarda oynayabilecek bir isim üzerine yoğunlaşan Ersun Yanal'ın PSG forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting'i listenin ilk sırasına aldığı duyuruldu. İşte 30 Aralık Fenerbahçe transfer haberleri..

Fenerbahçe'de sol beke 3 aday!

Fenerbahçe, sol bek transferi için gecesini gündüzüne katıyor... Sarı-Lacivertliler’in hedefi nde üç isim var. Öncelik Ghoulam’da... Cezayirlide sorun olursa rota Rodriguez’e dönecek. Son alternatif Barisic.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor... Sezon başından bu yana sol bekte sorun yaşayan Sarı-Lacivertlilerin önceliği bu bölge... Hasan Ali ile rekabet edebilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kanarya’da hedefte üç isim var... Öncelik Napoli’nin Cezayirli yıldızı Ghoulam... Ancak tecrübeli sol bekin sezon içerisinde yaşadığı sakatlık akıllarda soru işareti yaratıyor. Raporlar incelendikten sonra karar verilecek.

GÖZLER MİLAN’DA

Ghoulam olmazsa Kanarya’nın B planı ise Milan’ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez... Tecrübeli sol bekin menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi ve Fenerbahçe ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Taraflar bu görüşmede prensip olarak anlaştı ancak, son kararı Milan verecek.

İtalyan ekibi bu transferi onaylamazsa son tercih olarak G.Rangers’ın 27 yaşındaki oyuncusu Borna Barisic’e teklif yapılacak. (Fanatik)

Fenerbahçe’de Adil Rami ayrılıyor

Fenerbahçe’nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Marsilya’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor.

Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve sürekli yedek kalan Rami’nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi.

Rami, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk 11’de forma bulmuş, o müsabakada da ikinci yarının başında oyundan çıkartılmıştı. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen 34 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk gelişmesi

Adil Rami gidiyor, Sadık Çiftpınar sakatlandı, savunma arayışları hız kazandı. Ersun Yanal’ın çok istediği Alpaslan Öztürk için bu hafta görüşmeler başlıyor. Deneyimli hoca, orta saha ve sağ bekte de oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetime onay verdi.

Fenerbahçe, Sadık’ın beklenmeyen sakatlığı, Rami’nin ise bir türlü formunu bulamamasıyla devrede bir değil, iki savunmacı almak zorunda kaldı. Sarı- Lacivertliler’in hedefindeki yerli isim Alpaslan Öztürk için teknik direktör Ersun Yanal’ın son derece ısrarcı olduğu öğrenildi. Göztepe’yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncudan uzun vadede yararlanmayı planlayan deneyimli teknik adamın ajandasında en üst sırada yer alan Alpaslan için yönetim harekete geçiyor. İzmir ekibiyle devre arasında Alpaslan’ın bonservisinin alınması adına görüşme yapılacak. Belçika altyapısı olan, Beerschoot ve Standard Liege gibi takımların formasını giyen Alpaslan, Süper Lig’de Kasımpaşa ve Eskişehir formaları da giydi.

Belçika patentli

1. Lig ekibi Elazığspor’da gösterdiği çıkışla Göztepe’ye transfer olduktan sonra özellikle stoperdeki başarılı performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Alpaslan sağ bekte de oynayabiliyor. Defansif özellikleri kadar ofansa da bu sezon 3 gollük katkı veren Alpaslan için İzmir ekibiyle görüşülüp şartlarına göre hareket edilecek. (Fanatik)

MOTING İÇİN PAZARLIK BAŞLADI!

Sabah'ın haberin göre sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile pazarlığa oturdu.

Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu.

Kamerunlu golcü Stoke City'den PSG'ye transfer olduğu dönemde de Fenerbahçe kendisiyle ilgilenmiş ancak dönemin yönetimi transfere sıcak bakmamıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız ekibinin Kamerunlu golcüyü kadroda düşünmediği ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Choupo-Moting'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Hem sol kanat hem de santrfor olarak oynayan Kamerunlu oyuncu, Yanal'ın iki problemine birden çözüm olacak.

Adil Rami gidiyor, Sadık Çiftpınar sakatlandı, savunma arayışları hız kazandı. Ersun Yanal’ın çok istediği Alpaslan Öztürk için bu hafta görüşmeler başlıyor. Deneyimli hoca, orta saha ve sağ bekte de oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetime onay verdi.

Fenerbahçe, Sadık’ın beklenmeyen sakatlığı, Rami’nin ise bir türlü formunu bulamamasıyla devrede bir değil, iki savunmacı almak zorunda kaldı. Sarı- Lacivertliler’in hedefindeki yerli isim Alpaslan Öztürk için teknik direktör Ersun Yanal’ın son derece ısrarcı olduğu öğrenildi. Göztepe’yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncudan uzun vadede yararlanmayı planlayan deneyimli teknik adamın ajandasında en üst sırada yer alan Alpaslan için yönetim harekete geçiyor. İzmir ekibiyle devre arasında Alpaslan’ın bonservisinin alınması adına görüşme yapılacak. Belçika altyapısı olan, Beerschoot ve Standard Liege gibi takımların formasını giyen Alpaslan, Süper Lig’de Kasımpaşa ve Eskişehir formaları da giydi.

Belçika patentli

1. Lig ekibi Elazığspor’da gösterdiği çıkışla Göztepe’ye transfer olduktan sonra özellikle stoperdeki başarılı performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Alpaslan sağ bekte de oynayabiliyor. Defansif özellikleri kadar ofansa da bu sezon 3 gollük katkı veren Alpaslan için İzmir ekibiyle görüşülüp şartlarına göre hareket edilecek. (Fanatik)

MOTING İÇİN PAZARLIK BAŞLADI!

Sabah'ın haberin göre sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile pazarlığa oturdu.

Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu.

Kamerunlu golcü Stoke City'den PSG'ye transfer olduğu dönemde de Fenerbahçe kendisiyle ilgilenmiş ancak dönemin yönetimi transfere sıcak bakmamıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız ekibinin Kamerunlu golcüyü kadroda düşünmediği ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Choupo-Moting'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Hem sol kanat hem de santrfor olarak oynayan Kamerunlu oyuncu, Yanal'ın iki problemine birden çözüm olacak.

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