FenerbahÃ§e taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

06.08.2019 - 14:18| AA
Fenerbahçe taktik çalÄ±ÅŸtÄ±
FenerbahÃ§e, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sabah saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idman saat 11.00â€™de baÅŸladÄ±. KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan oyuncular, antrenmanÄ± taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamladÄ±.Â
SarÄ±-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Ä°talyan ekibi Cagliari Calcio ile yarÄ±n saat 20.30â€™da Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksiâ€™nde karÅŸÄ±laÅŸacak.Â