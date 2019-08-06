FenerbahÃ§e taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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06.08.2019 - 14:18| AA

Fenerbahçe taktik çalÄ±ÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sabah saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idman saat 11.00â€™de baÅŸladÄ±. KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan oyuncular, antrenmanÄ± taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Ä°talyan ekibi Cagliari Calcio ile yarÄ±n saat 20.30â€™da Ãœlker Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksiâ€™nde karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

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