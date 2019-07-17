Fenerbahçe taktik çalıştı! Hasan Ali...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Hasan Ali'nin neşeli görüntüsü dikkat çekti.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.