Fenerbahçe taraftarı stat kapısını zorlandı! Kulüpten açıklama

Celal Umut Eren - Skorer



Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı öncesi bazı taraftarlar sıkıntı yaşadı. Özellikle kale arkasına giren taraftarlar, kapıların açılmasında yaşanan sorunlarla karşılaştı.



Maçın başlamasına 1 saat kala bile ciddi sıkıntılar oluştu. İçeri girmeye başaran taraftarlar 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Kapılardan girişlerde bazı arbedeler de çıktı. Stadın genelinde de turnike problemi olunca taraftarlar zaman zaman isyan etti.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı-lacivertli kulüp yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Turnikelerde kulübümüzden kaynaklı olmayan arıza sebebiyle sorun yaşanmaktadır, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde stada girişlerini sağlamaktayız. Lütfen emniyet güçleri ve güvenliklere yardımcı olunuz." ifadeleri kullanıldı.

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