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25.01.2020 - 20:08 |

Fenerbahçe taraftarı stat kapısını zorlandı! Kulüpten açıklama

Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar stada girmekte zorluk yaşadı. Özellikle kale arkasına giren taraftarlar, kapıların açılmasında yaşanan sorunlarla karşılaştı. Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe taraftarı stat kapısını zorlandı! Kulüpten açıklama

Celal Umut Eren - Skorer

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı öncesi bazı taraftarlar sıkıntı yaşadı. Özellikle kale arkasına giren taraftarlar, kapıların açılmasında yaşanan sorunlarla karşılaştı.

Maçın başlamasına 1 saat kala bile ciddi sıkıntılar oluştu. İçeri girmeye başaran taraftarlar 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.  Kapılardan girişlerde bazı arbedeler de çıktı. Stadın genelinde de turnike problemi olunca taraftarlar zaman zaman isyan etti.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı-lacivertli kulüp yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Turnikelerde kulübümüzden kaynaklı olmayan arıza sebebiyle sorun yaşanmaktadır, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde stada girişlerini sağlamaktayız. Lütfen emniyet güçleri ve güvenliklere yardımcı olunuz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe taraftarı stat kapısını zorlandı Kulüpten açıklama

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