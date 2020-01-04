Fenerbahçe taraftarı zirvede

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda 17 hafta geride kalırken, en iyi taraftar ortalaması yakalayan kulüp Fenerbahçe oldu.

Passolig’in açıkladığı istatistiklere göre, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izledi.

Geçen sezonun ilk yarısında 35 bin 801 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması yüksekliğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimseye bırakmadı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda ev sahibi oldukları 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması ile en fazla seyirci ortalamasına sahip kulüp unvanını almayı yine başardı.



5,1 milyonu geride bırakan Passolig Kart satışında Galatasaray, sezon başında 1 milyon kart adedini aşan ilk kulüp oldu. 2 Ocak 2020 tarihine göre, kart sayısı 1 milyon 55 bine ulaşan Cim-Bom ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 976 bin 820 adetle Fenerbahçe ikinci sırada bulunurken, bu kulüpleri Beşiktaş (796 bin 332) ve Trabzonspor (299 bin 220) takip etti.



Süper Lig’de geride kalan 17 haftada tribünde en fazla seyircinin bulunduğu karşılaşma Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. Ligin 6. haftasında Türk Telekom Stadı’ndan oynanan derbiyi 51 bin 62 taraftar tribünden izledi. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında, TFF 1. Lig’in seyirci sayısında da yüzde 13,22 oranında artış yaşandı. Bu yükselişte, daha önce Süper Lig’de yer alan Bursaspor, BB Erzurumspor ve Akhisar takımlarının bulunması da etkili oldu.