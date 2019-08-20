Fenerbahçe taraftarından Dilay Kemer'e tam destek

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti.

Güzel sunucu, ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı'ndan güzel sunucuya seslendi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.