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HaberlerBasketbolFenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!
14.08.2019 - 14:51

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

Fenerbahçe Beko'nun bu sezon için açıkladığı kombine fiyatları taraftarlardan tepki gördü.

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

Fenerbahçe taraftarları, basketbol için kombine kartlara yapılan zamlarla alakalı 'Müşteri değil Taraftarız' başlıklı bir açıklama yaptı.


Pota arkasında biletlere yapılan zamla ilgili yapılan açıklamada bin 200 tl olan fiyatın bin 650 tl seviyesine gelmesine tepki gösterildi.
Ayrıca yenilemelerde yapılan yüzde 10'luk indiriminde kaldırılmasına da dikkat çeken taraftarlar, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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