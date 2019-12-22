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22.12.2019 - 13:24 |

Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e destek

Sarı lacivertli takımın bugün sahasında Teksüt Bandırma ile karşılaştığı maç öncesi duygusal anlar yaşandı. THY Euroleague'de kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko'da istifa edeceği iddiaları olan Zeljko Obradovic'e taraftarlardan büyük destek geldi.

Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e destek

Skorer - THY Euroleague'de kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma'yı konuk etti ve sahadan 89-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Bu maç öncesinde ise duygusal anlar yaşandı. İstifa edeceği iddiaları konuşulan başantrenör Zeljko Obradovic'e taraftardan büyük destek geldi.

Maç için salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlar, koç Obradovic'e tezahüratlarda bulundu. Koç için, "'Sonsuza kadar bizimle kal, daha kazanılacak çok kupa var" pankartı açıldı.

Fenerbahçe taraftarından Obradovice destek

Ayrıca kaptan Melih Mahmutoğlu Sırp başantrenörü tribünlerin yaptığı tezahürata karşılık selam vermeye çağırdı. Melih'i geri çevirmeyen Obradovic seyircileri selamladı ve duygusal anlar yaşadı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek deneyimli başantrenör için taraftarlar yönetime de mesaj gönderdi. Fenerbahçe Beko seyircileri uzun bir süre, "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratında bulundu.

Ali Koç'tan alkışlı karşılık

Maçı izlemek için locasında bulunan Ali Koç'a Fenerbahçeli taraftarlardan "Obradovic'e yeni sözleşme" talebini içeren tezahürat yapıldı. 

Bu tezahüratı alkışlarla karşılayan Başkan Koç, locasından kalkarak taraftarları selamladı.

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