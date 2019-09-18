Fenerbahçe tekrar istiyor! Tüm görüntüler alındı...

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar edilmesi için TFF'ye başvurma kararı aldı. Sarı- lacivertli yöneticiler dün sabahtan itibaren bu konu üzerine çalışıyor. Maçın kural hatası nedeniyle tekrarını sağlayacak kuvvetli bir dosya ile gitmek için tüm görüntüler toplandı. Avrupa'daki benzer pozisyonlar da dosyaya eklendi.

ÖRNEKLER TEK TEK TOPLANIYOR

1. ve 2. gol pozisyonları için ilgili tüm görüntüler izlenirken, Avrupa örnekleri dışında kural hatası nerdeniyle tekrarlanan Kasımpaşa- Beşiktaş maçı da örnek olarak gösderildi.

PİLOT KAMERADA GÖRÜNTÜ VAR

Özellikle Alanyaspor'un ilk golü öncesi kullandığı taç atışı maç esnasında görünmese de pilot kamera görüntülerinde iddia edilen şeyler var. Fener'in en önemli itirazı da 1. gol için...

ALANYA TAÇI 2 KEZ KULLANIYOR!

Bu görüntüde taç atışı kullanılırken Alanyaspor oyuncusunun aksiyon aldığı açıkça görülüyor. Tam top ayağına gelirken Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve taç atışını yerinden tekrarlatıyor.

O POZİSYON GOL OLUYOR...

Oysa kurala göre atışın el değiştirmesi gerekiyordu. O pozisyonda Fener kalesinde gol oluyor. Sarı-Lacivertli yönetim Nedim Göklü'nün yazacağı raporu da yakından takip ediyor.

TAÇ ATIŞI FENER'E GEÇMELİYDİ

Alanyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten Halis Özkahya'nın özellikle ilk goldeki yanlış taç atışı kullanımı nedeniyle başının ağrıyacağı belirtiliyor. Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Pozisyonun devamı ile golle sonuçlanıyor.

İLK GOLDE KURAL HATASI VAR - DENİZ ÇOBAN

Bir taç atışı yerinden yapılmazsa o taç atışını aynı takım kullanamaz. Tacı yerinden rakip takım kullanır. Tabi bu durumu biz Ercan Taner'den duyduk. Gözümüzle görmedik. Eğer Ercan Taner'in anlattığı gibiyse Fenerbahçe'nin yediği beraberlik golünde çok ciddi bir problem var gibi görünüyor. Taç atışının kesinlikle Fenerbahçe'ye geçmesi gerekirdi. Hakem kural hatası yapıyor. (TAKVİM)