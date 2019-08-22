FenerbahÃ§e top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Can Bartu Tesisleriâ€™nde, Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman saat 11.00â€™de koÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra 3 gruba ayrÄ±lan oyuncular 5â€™e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. Antrenman; taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla noktalandÄ±.Â

Ã–te yandan, geÃ§en sezon Galatasaray - FenerbahÃ§e derbisinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden FenerbahÃ§eli taraftar Koray Åženerâ€™in ailesi Can Bartu Tesisleriâ€™ne bir ziyarette bulundu ve takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± izledi.Â

FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.Â