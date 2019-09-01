Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'de 3. haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Rodrigues kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 28. dakikada Ekuban kaydetti. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır maçta kritik kurtarışlara imza attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve liderliği 9 puanı bulunan Alanyaspor'a kaptırdı. Trabzonspor ise 5 puanla 6. sırada yer aldı.

İŞTE PUAN DURUMU





Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç (Dk. 69 Zajc), Kruse (Dk. 83 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 73 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak (Dk. 71 Yusuf Sarı), Sosa, Avdijaj (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Ekuban, Sorloth (Dk. 82 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sosa, Dk. 75 Nwakaeme, Dk. 80 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 41 Dirar (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

Henüz 12. saniyede Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kruse'nin ara pasıyla altıpasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Vedat Muric'in şutunda Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

4. dakikada Kruse'nin ceza yayı civarından müsait durumda şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Deniz pasıyla savunma arkasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Uğurcan Çakır topu oyun alanına çeldi.

13. dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla hızlı bir şekilde ceza alanına hareketlenen Rodrigues'in ara pasında Kruse altıpasın solunda topla buluştu. Alman oyuncunun bekletmeden geriye çıkardığı topun gelişine Rodrigues'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Hızlı gelişen atakta sağdan Avdijaj'ın ortasında Ekuban'ın altıpasın önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

31. dakikada Ekuban'ın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda Altay Bayındır top ayaklarıyla kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada Sosa tarafından kullanılan köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Zanka'nın hatasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme, Ozan Tufan ve Zanka'dan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada ceza yayının solunda Vedat Muric ile yaptığı verkaçla içeri giren Kruse'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanda buluştuğu topla ceza alanına hareketlenen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ceza yayı civarında Kruse'ye aktardı. Alman oyuncunun pasında müsait durumda bulunan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü.

45+ 1. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

48. dakikada Kruse'nin ara asında altıpasın solunda Muric'in şutunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında sağda topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasında kale sahasında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda Uğurcan bu kez topu kornere çeldi.

50. dakikada Pereira'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Sosa, kaleci Altay'ın açılması üzerine meşin yuvarlağı kalecinin üzerinde aşırmayı denedi ancak Altay topa son anda müdahale etti.

53. dakikada sağdan Tolca Ciğerci'nin etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Kruse'nin kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

67. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Rodrigues'in, kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çıkardı.

72. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe zorlu karşılaşmaya ilk 11'ini koruyarak çıktı. Trabzonspor önünde geçen hafta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen oyuncular vardı.

Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Dirar ve Ozan Tufan yine savunma beklerine geçerken, stoperde de Jailson yerini korudu.

Mevlüt var, Rami yok

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Adil Rami, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı. Takımla sadece 4 antrenmana çıkan ve fiziksel olarak eksikleri olan Fransız stoper takımını tribünden destekledi.

Mevlüt Erdinç ise maç kadrosuna adını yazdırdı. Takımla yalnızca tek bir antrenmana çıkan Mevlüt, Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine alındı.

Hücumcu Trabzon!

Trabzonspor, Kadıköy deplasmanına hücum ağırlıklı bir kadroyla geldi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı nedeniyle Avdijaj ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Ayrıca Sörloth da 11'de bulundu. Nwakaeme ve Ekuban'ı da oynatan Ünal Karaman, 4'lü bir ofansif ekip kullandı.

Öte yandan yeni transferlerden Daniel Sturridge de kadroya yazılmadı.

Kadıköy'de 29. zafer yemini

Kadıköy'de unutulmaz bir görsel şölenle şampiyonluk yemini yapıldı. 28 kupa hatırlatılıp, 29. zafer için özel bir koreografi sahnelendi. Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sezonun ilk büyük maçında tribünler tamamen doldu.

Maçın başlamasına bir saat kala tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertliler, takımlarına sürekli destek oldu. Mücadeleye çıkılırken de tribünlerde özel bir şov oldu. Okul Açık tribününde Fenerbahçe'nin tarihte kazandığı 28 şampiyonluk yıl yıl bayrakların üzerinde gösterildi.

Ardından dev bir bayrağa, "Şampiyonluk hırsını yaşıyoruz yeniden" yazısı asıldı. Takımlar seremoniye çıktığında ise tüm kartonlar havaya kaldırıldı ve 'Hedef 29' yazısı oluşturuldu. Ortaya unutulmaz bir görüntü çıktı. Ayrıca Maraton Üst'te de dev bir bayrak açıldı. Sarı Kanaryalar yazısı öne çıktı.

Ardından santra öncesi de Okul Açık tribünü 'Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar' yazılı bir bayrak daha açtı. Saha kenarlarında da konfeti atıldı ve ateşler yakıldı.

Ersun Yanal tezahüratı

Kadıköy'de teknik direktör Ersun Yanal'a büyük bir sevgisi gösterisi oldu. Özellikle maç başlarken tüm tribünler, tecrübeli teknik adam için hep birlikte tezahürat yaptı.

'Bireysel silahlanmaya hayır'

Fenerbahçe futbol takımı sahaya son derece anlamlı bir pankartla geldi. Sarı-lacivertli kulüp 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin bir maganda kurşunuyla vefat etmesi nedeniyle böyle bir hazırlık yaptı.

Hem son dönemde artan şiddet olayları hem de Selin Cebeci acı vedası üzerine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular ellerinde özel bir pankartla sahaya geldi. Öte yandan, Selin Cebeci'nin ailesiyle Trabzonspor maçında yönetim tarafından misafir edildi.

Rodrigues'ten siftah

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Garry Rodrigues, ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Yıldız futbolcu, ligdeki 3. haftada sarı-lacivertli forma altında golle tanıştı.

Daha önce AUDI Cup'ta Real Madrid filelerini sarsan Rodrigues, resmi bir mücadelede de adını gol listesine yazdırdı.

Uğurcan'a tepki

Trabzonspor kalecisi Uğurcan, taraftarlarla zaman zaman sıkıntı yaşadı. Bilhassa maçın ilk bölümlerinde topu oyuna geç sokması nedeniyle genç kaleciye tepkiler oldu.

Uğurcan maç boyu taraftarlarla problem yaşadı.

Ekuban yine attı

Bordo-mavili takımın formda ismi Caleb Ekuban gollerine devam etti. Bu sezona çok formda başlayan Ganalı yıldız, Kadıköy'de de ağları sarstı.

Ligde ve Avrupa'da 7 maça çıkan Ekuban, 5. golünü kaydetti. Ligde de 3. haftada da ilk golünü atan yıldız forvet, Trabzonspor'un şimdiden en skorer ismi oldu.

Pereira ve Dirar'a uyarı

Hakem Fırat Aydınus, maç boyunca birbirleriyle sıkıntı yaşayan Joao Pereira ve Nabil Dirar'ı sürekli uyardı.

İki futbolcu aralarında sürekli tartıştı. Zaman zaman fiziksel tartışmalar yaşanınca Fırat Aydınus'u kart göstereceğini söyledi.

Fenerbahçe taraftarları da Pereira ile sıkıntılar yaşadı.

Her şey var gol yok

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında rakibine her istatistikte üstünlük sağladı, ancak 3 puanı alamadı. 1 topu direkten dönen, şut yağmuru yakalayan sarı-lacivertliler Uğurcan'ı aşamadı

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı istatistiklerde büyük üstünlük kurdu. Maçın başından itibaren ofansif anlamda etkili işler yapan sarı-lacivertliler, birçok alanda öne çıktı. Ancak galibiyeti sağlayacak gol bir türlü gelmedi.

Kaleci Uğurcan Çakır 4 net kurtarışla yıldızlaştı. Oyunun büyük bir bölümünde topla oynama oranında yüzde 65'e karşı yüzde 35'le önde olan Ersun Yanal'ın ekibi, rakip kaleye 20 şut gönderdi. 8 kez isabetli şut çıkaran Fenerbahçe, 6 kez korner attı. Pas isabetinde bile yüzde 87'lere varan Fenerbahçe, galibiyeti getirecek skoru bulamadı.

Yine beraberlik

Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor arasında adeta beraberlik geleneği oluştu. Son 7 yıllık süreçte 8 maçta iç sahada sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe, 7 beraberlik aldı.

Fenerbahçe son olarak 2015-16 sezonunda rakibini 2-0 yendi.

23 yıl oldu

Trabzonspor, 23 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy deplasmanında yenemiyor. Son olarak 1997 yılında ligde 3-1 deviren bordo-mavililer, geride kalan 23 maçta hiç galibiyet göremedi.

İki ezeli rakip arasındaki en fazla deplasmanda kazanamama serisi olarak kayıtlara geçti.