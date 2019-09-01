01.09.2019 - 18:36
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
Süper Lig'de 3. haftanın en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Sezona 2'de 2 yaparak fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da oldukça iyi bir görüntü çizen Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak
Süper Lig'de gözler Fenerbahçe Trabzonspor maçına çevrildi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren iki takımın mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı için futbolseverler büyük heyecan içinde. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Muriqi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Alexander Sörloth.