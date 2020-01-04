Fenerbahçe transfer haberleri | Brescia, Miha Zajc için harekete geçti

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Miha Zajc için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan kulübü Brescia'nın, Sloven yıldızın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Sky Italia'nın haberine göre, Fenerbahçe'de sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan ve Ersun Yanal'ın sistemde düşünmediği Zajc, ligin ilk yarısının sonlarına doğru yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Brescia'nın Zajc'ın durumunu yakından izlediği ve transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe kulübü, Sloven futbolcunun 6-8 hafta sonra sahalara döneceğini açıklamıştı.