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01.01.2020 - 10:20 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Dries Mertens'in peşinde

Napoli ile olan sözleşmesi 2020 Haziran’ında bitecek olan Mertens için sürpriz bir atak yaptı. Oyuncunun menajeri ile temas kuruldu. Fenerbahçe imza parası vermeyi de kabul etti.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksiklerini gidermek ve 2. yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için de adım attı. Belçikalı forvet Mertens'e teklif yapıldı.

GALATASARAY DA İSTİYORDU
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. F.Bahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.

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İMZA PARASI DA VERİLECEK
Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR
32 yaşındaki Mertens santrfor, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 2013'ten beri de Napoli forması giyiyor. 90 kez Belçika Milli Takım forması giyen Mertens 18 gole imza attı. Mertens, 90 kez Belçika Milli Takım formasını giydi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Dries Mertensin peşinde

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