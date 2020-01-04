Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbehçe kimleri transfer edecek?

Fenerbahçe yeni sezona bomba transferlerle girdi. İlk haftada aldığı farlı skor tüm taraftarları heyecanlandırdı. Daha sonra alınan sonuçlar taraftarı memnun etmezken sarı-lacivertliler ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamladı. Şimdi Sarı Kanarya'nın ikinci yarıdaki performansı merak ediliyor. Öte yandan hangi transferlerin yapılacağı araştırılıyor. İşte transferde son durum...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi sarı-lacivertli takımın transfer çalışmaları devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Ersun Yanal'ın vereceği rapor doğrultusunda Ali Koç yönetiminin önemli isimleri devre arasında kadroya katması bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve tüm transfer detayları...

FENERBAHÇE MARCOS ROJO TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Ersun Yanal’ın savunmaya istediği takviye, hem sol bekte hem de stoperde oynayabilen bir ismin alınmasıydı. Ancak Atalanta’nın Kjaer’i gönderme kararı alması sonrası bu öncelik rafa kalktı, Danimarkalı için girişimler başladı. Her şey yolunda giderken Trabzonspor’un devreye girmesi ve Sevilla’nın fiyat yükseltmesi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Daily Express’e göre bu isim Marcos Rojo. Gazete, Manchester United’dan ocak ayında ayrılacak oyuncularla ilgili yaptığı haberde, Arjantinli savunmacının Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK

Adı Fiorentina ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, tam da Yanal’ın istediği profile uyuyor. Rojo, hem stoperde hem de savunmanın solunda görev yapan bir isim. Üstelik ‘öylesine’ değil, gerçek anlamda iki mevkide de başarıyla oynuyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2021’de bitecek olan Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler stoper-sol bek takviyesini tek imzayla halletmiş olacak. Ekonomik anlamda yönetimin eli rahatlayacak.

MELNJAK İÇİN KARAR VERİLDİ!

Son dakika haberi: Sarı-Lacivertliler’in sol bek adayları arasında yer alan Dario Melnjak için Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ‘Mutlaka kalmalı’ yönünde rapor verdi. Kartal, Hırvat futbolcunun takımın en önemli ismi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını kaydetti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sol beki uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Rizespor Yönetimi ise oyuncuyla yeni kontrat imzalamanın peşinde. Yönetim, Melnjak’ın tavrına göre karar verecek.