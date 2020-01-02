Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber
02.01.2020 - 13:25 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber

Sol bek için Ricardo Rodriguez’i isteyen Fenerbahçe’ye Hollanda’dan PSV rakip çıktı. Fransa’da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları gereği beklemek zorunda kaldı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe’de Ricardo Rodriguez konusunda bazı gelişmeler dikkat çekiyor. Fransa’da yayın yapan Eurosport’ta yer alan haberde, Rodriguez’in taliplerinin arttığı belirtildi.

Buna göre, Milan’dan ayrılacak oyuncu için Hollanda’nın PSV takımı ciddi olarak devreye girdi. PSV’nin resmi temaslara da başladığı bildirildi. Haberin detayında, Fenerbahçe’nin de İsviçreli sol beki çok istediği ancak UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarının sıkıntı çıkardığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin şu anda beklemek zorunda kaldığı ve transferde Finansal Fair Play’den gelecek duruma göre hareket edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguezden kötü haber

Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguezden kötü haber

    Göztepe'nin Yeni Stadyumu Işıl Işıl
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

    Emre ‘Galiçyalıyım’ dedi, herkesi güldürdü

    Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

    Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

    Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması

    Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması

    Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber

    Fenerbahçe transfer haberleri | Ricardo Rodriguez'den kötü haber

    Sıradaki Haber