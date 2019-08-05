FenerbahÃ§e Ãœniversitesi yetkilileri, sarÄ±-lacivertli futbol takÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal'Ä± ziyaret etti.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversite heyetinin FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, spor iletiÅŸimi ve spor ekonomisi ile ilgili eÄŸitim iÅŸ birlikleri ve projelerin deÄŸerlendirildiÄŸi toplantÄ±ya, FenerbahÃ§e Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ali RÄ±za BÃ¼yÃ¼kuslu, Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± Murat YalÃ§Ä±n BeÅŸiktaÅŸ, SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Muazzez GaripaÄŸaoÄŸlu, MÃ¼hendislik ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi DekanÄ± Semra BirgÃ¼n'Ã¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

ToplantÄ±da Ersun Yanal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak KunduracÄ±oÄŸlu ve Ä°dari Menajer Volkan BallÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantÄ±da Ã¼niversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiÄŸi kaydedildi.